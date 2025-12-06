ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

До 4 очередей одновременно: в "Укрэнерго" предупредили об отключении света 7 декабря

Суббота 06 декабря 2025 18:36
До 4 очередей одновременно: в "Укрэнерго" предупредили об отключении света 7 декабря Фото: украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в в воскресенье, 7 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В компании проинформировали, что меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах Украины. Причиной этого стало последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Таким образом, завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 3 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго.

Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне снова нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, под ударом ракет и дронов оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Также в ДТЭК сообщили, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, повредив оборудование.

К слову, в Киеве сегодня обновили графики отключений света. В результате ночного обстрела количество и продолжительность отключений увеличились.

