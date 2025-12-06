Очень жесткие отключения: в ДТЭК показали графики для Киева на 7 декабря
В Киеве в воскресенье, 7 декабря, продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Из-за очередного российского массированного ракетно-дронового теракта 6 декабря графики будут значительно усилены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как будут выключать свет в Киеве 7 декабря:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:30 до 07:30, с 12:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:30 до 07:30, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 06:00 до 07:30, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30, с 14:30 до 21:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 21:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 21:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 22:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 24:00.
Отметим, что плохая ситуация с электроэнергией в результате российского теракта будет не только в Киеве. В воскресенье, 7 декабря, по всей Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно.
Напомним, что оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.
Среди прочего, оккупанты атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание было зафиксировано в шести регионах Украины. Украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию. Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.