Будет ли Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Польше: что говорят в МИД

Лишение Зеленского польского ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.

Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".

В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.

Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

От своих польских наград также отказались бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

РБК-Украина в своем материале объяснило, зачем Навроцкий пошел на эскалацию и будут ли у нее реальные последствия для Киева.