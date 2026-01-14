ua en ru
Швеция направила военных в Гренландию для масштабных международных учений

Среда 14 января 2026 20:09
Швеция направила военных в Гренландию для масштабных международных учений Иллюстративное фото: военные Швеции (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Шведские военные прибыли в Гренландию для участия в международных военных учениях "Операция Арктическая выносливость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в соцсети Х премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

По словам чиновника, офицеры из Швеции вошли в многонациональную группу военных союзников, которые совместно будут отрабатывать сценарии реагирования на потенциальные угрозы в арктическом регионе.

Учения "Операция Арктическая выносливость" организовала Дания, чтобы проверить оперативную готовность сил союзников, а также отработать координацию между странами НАТО и партнерами в Северной Атлантике.

Швеция направила свой личный состав по официальной просьбе Дании.

В рамках подготовки шведские военные будут привлечены к планированию будущих этапов учений, включая тактические маневры, логистическую поддержку и взаимодействие с другими странами-участниками. Это позволит проверить способность союзников быстро реагировать на кризисные ситуации в арктическом регионе.

Премьер-министр Кристерссон подчеркнул, что участие шведских военных в учениях демонстрирует преданность Стокгольма принципам коллективной безопасности и поддержку союзников в стратегически важном регионе.

Швеция направила военных в Гренландию для масштабных международных учений

Ситуация по Гренландии

Напомним, США готовы заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

Еще бы, еще 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию.

Президент США Дональд Трамп призывает передать Гренландию под контроль США для размещения там системы ПРО "Золотой купол", опасаясь российской и китайской угрозы.

При этом Дания пытается сохранить суверенитет над островом, предлагая США и НАТО компромисс - расширение военного присутствия и проведение масштабных учений в 2026 году вместо политических уступок.

