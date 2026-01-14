Швеция направила военных в Гренландию для масштабных международных учений

Шведские военные прибыли в Гренландию для участия в международных военных учениях "Операция Арктическая выносливость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в соцсети Х премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона .

По словам чиновника, офицеры из Швеции вошли в многонациональную группу военных союзников, которые совместно будут отрабатывать сценарии реагирования на потенциальные угрозы в арктическом регионе.

Учения "Операция Арктическая выносливость" организовала Дания, чтобы проверить оперативную готовность сил союзников, а также отработать координацию между странами НАТО и партнерами в Северной Атлантике.

Швеция направила свой личный состав по официальной просьбе Дании.

В рамках подготовки шведские военные будут привлечены к планированию будущих этапов учений, включая тактические маневры, логистическую поддержку и взаимодействие с другими странами-участниками. Это позволит проверить способность союзников быстро реагировать на кризисные ситуации в арктическом регионе.

Премьер-министр Кристерссон подчеркнул, что участие шведских военных в учениях демонстрирует преданность Стокгольма принципам коллективной безопасности и поддержку союзников в стратегически важном регионе.