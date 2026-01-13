ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Гренландии отвергли вариант присоединения к США

Гренландия, Вторник 13 января 2026 18:45
UA EN RU
В Гренландии отвергли вариант присоединения к США Фото: премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Гренландии отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией, то есть остров пока откладывает планы на независимость - на фоне угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое цитирует премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает и дальше быть в союзе с датчанами, а присоединение к США не рассматривает.

"Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию... Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания", - заявил он.

Также Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", имея в виду угрозы Трампа аннексировать остров. Сами угрозы он назвал абсолютно неуместными. В целом в Гренландии, где проживает 57 тысяч человек, давно обсуждается идея получить независимость от Дании, но в то же время подавляющее большинство категорически против идеи присоединиться к США.

"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", - сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.

Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США. По его словам, это необходимо в рамках защиты от России и Китая, а оборона Гренландии - это, мол, "две собачьи упряжки". Более того, в Конгрессе уже даже внесли законопроект об "аннексии Гренландии".

Премьер Дании Метте Фредериксен уже предупреждала о том, что если США атакуют Гренландию, "все обвалится, включая НАТО". Заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. В частности Германия уже предупредила, что этот конфликт ни в коем случае нельзя игнорировать.

Более подробно о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гренландия Дания Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году