Германия на этой неделе отправит солдат в Гренландию, - СМИ
Германия уже на этой неделе может отправить солдат в Гренландию. Передовая группа военных Бундесвера прибудет, чтобы усилить оборону острова на фоне посягательств президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.
Несколько источников издания сообщили, что уже 15 января может начаться операция по переброске военных Бундесвера в Гренландию. На остров отправится первая разведывательная группа. При этом спикер Федерального министерства обороны заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
"Дания объявила во вторник, что значительно увеличит свое присутствие. Кроме того, ожидается, что другие европейские партнеры НАТО последуют этому примеру", - отмечает издание.
Официально, свое присутствие в Гренландии расширяют страны НАТО. Но в реальности операцию координирует Копенгаген, а не структуры Альянса, поскольку есть недоверие к США и операция проводится без американского участия.
"В Германии задействованы Министерство обороны и, ведущую роль, Ведомство федерального канцлера... Кроме учебной миссии для горных войск, основными кандидатами являются военно-морские и военно-воздушные силы", - сказано в сообщении.
Добавим, что 14 января шведские военные прибыли в Гренландию - официально для участия в международных военных учениях "Операция Арктическая выносливость". Офицеры из Швеции вошли в многонациональную группу военных союзников, которые совместно будут отрабатывать сценарии реагирования на потенциальные угрозы в арктическом регионе.
Напомним, что на фоне заявлений президента США Трампа о "необходимости" для Вашингтона получить Гренландию, премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией.
Интересно, что в ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы". А 14 января президент США выложил сразу два сообщения. В первом посте с требованиями передать Гренландию под контроль США он заявил, что это якобы необходимо для строительства системы ПРО "Золотой купол". Во втором - открыто выдвинул Дании требование покинуть остров на произвол судьбы.
Впрочем, военного пути Белый дом пока избегает. Так, стало известно, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.