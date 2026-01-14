Трамп выдвинул Дании требование "убираться из Гренландии"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз набросился с угрозами на Данию, заявив, что она должна "убираться прочь" из Гренландии и сделать это "срочно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут. Датская разведка в прошлом году предупреждала о российских и китайских планах относительно Гренландии и Арктики", - написал он.

Трамп снова оскорбил Данию и Гренландию, и заявил, что Альянс, мол, должен заставить Данию оставить остров на произвол судьбы.

До этого Трамп выложил еще одно сообщение с требованиями передать Гренландию под контроль США. Теперь он заявил, что это якобы необходимо для строительства системы ПРО "Золотой купол". По его словам, если НАТО не будет действовать немедленно, стратегический остров могут захватить Россия или Китай.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией. В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы".

Впрочем, военного пути Белый дом пока избегает. Так, стало известно, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В то же время в Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии. Этот законопроект выдвинули в противовес документу, который позволяет Трампу "аннексию Гренландии".