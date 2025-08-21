Будет ли бой Усик - Итаума? В команде украинца наконец-то сделали заявление

Что сказал менеджер Усика

Менеджер команды Александра Усика Сергей Лапин заявил, что сейчас бой против Мозеса Итаумы не рассматривается как реалистичный вариант.

По его словам, молодому британцу еще нужно набраться опыта и провести больше поединков на высоком уровне, прежде чем претендовать на встречу с чемпионом.

"Я думаю, что это нехорошо для Мозеса. Хороший последний бой, но Мозесу нужно больше боев против топовых ребят," - сказал Лапин.

"Возможно, Кабаэль, возможно, Паркер. У Мозеса больше вариантов для боев. Его первым большим соперником был Диллиан. У нас есть Фабио Уордли, у нас есть Баходир Джалолов. Много ребят", - добавил менеджер.

Почему Итауми пока рано на Усика

Мозесу Итауми всего 19 лет, но он уже успел привлечь внимание благодаря своим победам и уверенному выступлению против Диллиана Уайта.

Несмотря на молодой возраст, британец демонстрирует значительный потенциал и считается одной из главных надежд супертяжелого веса в будущем.

Впрочем, как отмечает команда Усика, для того чтобы выйти в ринг против абсолютного чемпиона, Итауми нужно проверить себя в боях против более опытных и рейтинговых соперников.

Потенциальными вариантами для него могут стать Агид Кабаель, который недавно одержал громкую победу.

Таким образом, слухи о скором бое Усик - Итаума пока не имеют под собой реальной почвы. Британцу придется пройти еще несколько важных испытаний в профессиональном боксе, прежде чем он сможет замахнуться на поединок с чемпионом мира.

Что дальше для украинского чемпиона

После побед над Тайсоном Фьюри Александр Усик получил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но потерял пояс IBF вне ринга.

В июле 2025 года он провел реванш с Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" и победил техническим нокаутом в пятом раунде. Эта победа позволила украинцу вернуть титул и во второй раз стать абсолютным чемпионом мира, собрав все четыре пояса супертяжелого веса.

Его будущее сейчас связано с защитой титулов, которые могут требовать от него боксерские организации. В частности, WBO настаивает, чтобы Усик провел обязательную защиту против Джозефа Паркера.

В то же время украинец уже официально обратился к WBO с просьбой отложить бой с Паркером, а в ситуации с IBF не исключается даже вариант отказа от пояса.

Ближайшие месяцы станут ключевыми для команды украинца, ведь именно тогда будет решено, с кем Усик выйдет в ринг следующим.