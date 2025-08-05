ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Публичный вызов Усику: Паркер пропел "Take On Me", намекая на бой за титул

Вторник 05 августа 2025 18:37
UA EN RU
Публичный вызов Усику: Паркер пропел "Take On Me", намекая на бой за титул Джозеф Паркер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Новозеландский боксер Джозеф Паркер записал шуточное видео на песню "Take On Me", в котором намекнул на желание встретиться в ринге с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talk sport.

После победы над Даниэлем Дюбуа в прошлом месяце, Александр Усик снова стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сразу после этого WBO приказала украинскому боксеру провести защиту своих поясов против Джозефа Паркера.

Однако команда новозеландца заявила, что пока не имела никакого официального контакта с представителями Усика.

В то же время появилась информация, что украинец также рассматривает вариант поединка с Джейком Полом по правилам MMA - этот бой могут организовать уже в начале 2026 года.

На фоне неопределенности Паркер решил действовать публично. Он обнародовал забавное видео, где с друзьями исполняет песню "Take On Me" группы A-ha на пляже. Такая форма обращения уже была ранее, в частности, Паркер так же призвал к бою Энтони Джошуа.

Также в сети появился ролик, на котором Джозеф изображен, как подниматься на ринг, чтобы обнять Усика - этот момент отсылает к их короткому разговору после победы украинца над Дюбуа в Лондоне.

В то же время позиция Усика остается неизвестной. Есть предположение, что боксер может провести еще только один поединок в карьере - и отдаст предпочтение финансово более выгодному варианту.

Саудовские организации "Riyadh Season" и "Sela", которые являются ключевыми спонсорами профессионального бокса, якобы не проявили интереса к потенциальному противостоянию Усик - Паркер. Это порождает опасения, что новозеландский спортсмен останется вне главных титульных боев.

Сам Паркер также обратил внимание на то, что после боя с Дюбуа Усик не спешил называть его среди главных соперников.

"Показалось, что он немного уклонялся, когда его спросили обо мне. Усик перечислил несколько имен, но я был последним. Он упомянул Фьюри, Чисору и Джошуа - и только тогда меня", - сказал новозеландец.

Ранее мы писали о том, что Усик может потерять титул IBF.

Также читайте новый рейтинг The Ring, чтобы узнать на каком месяце Усик, Фьюри, Дюбуа и другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому