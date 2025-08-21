Чи буде бій Усик - Ітаума? У команді українця нарешті зробили заяву

Що сказав менеджер Усика

Менеджер команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що наразі бій проти Мозеса Ітауми не розглядається як реалістичний варіант.

За його словами, молодому британцю ще потрібно набратися досвіду та провести більше поєдинків на високому рівні, перш ніж претендувати на зустріч із чемпіоном.

"Я думаю, що це недобре для Мозеса. Гарний останній бій, але Мозесу потрібно більше боїв проти топових хлопців," - сказав Лапін..

"Можливо, Кабаєль, можливо, Паркер. У Мозеса більше варіантів для боїв. Його першим великим суперником був Ділліан. У нас є Фабіо Вордлі, у нас є Баходір Джалолов. Багато хлопців", - додав менеджер.

Чому Ітаумі поки рано на Усика

Мозесу Ітаумі лише 19 років, але він уже встиг привернути увагу завдяки своїм перемогам та впевненому виступу проти Ділліана Вайта.

Попри молодий вік, британець демонструє значний потенціал і вважається однією з головних надій надважкої ваги у майбутньому.

Втім, як наголошує команда Усика, для того щоб вийти у ринг проти абсолютного чемпіона, Ітаумі потрібно перевірити себе у боях проти більш досвідчених та рейтингових суперників.

Потенційними варіантами для нього можуть стати Агід Кабаєль, який нещодавно здобув гучну перемогу.

Таким чином, чутки про швидкий бій Усик - Ітаума поки що не мають під собою реального підґрунтя. Британцю доведеться пройти ще кілька важливих випробувань у професійному боксі, перш ніж він зможе замахнутися на поєдинок із чемпіоном світу.

Що далі для українського чемпіона

Після перемог над Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик здобув статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, але втратив пояс IBF поза рингом.

У липні 2025 року він провів реванш із Даніелем Дюбуа на "Вемблі" та переміг технічним нокаутом у п’ятому раунді. Ця перемога дозволила українцю повернути титул і вдруге стати абсолютним чемпіоном світу, зібравши всі чотири пояси надважкої ваги.

Його майбутнє наразі пов’язане із захистом титулів, які можуть вимагати від нього боксерські організації. Зокрема, WBO наполягає, щоб Усик провів обов’язковий захисти проти Джозефа Паркера.

Водночас українець уже офіційно звернувся до WBO з проханням відкласти бій із Паркером, а в ситуації з IBF не виключається навіть варіант відмови від поясу.

Найближчі місяці стануть ключовими для команди українця, адже саме тоді буде вирішено, з ким Усик вийде в ринг наступним.