Усик вне топ-10! Новый рейтинг BoxRec ошарашил всех
Обновленный рейтинг BoxRec в категории "фунт за фунт" вызвал шквал критики в мире бокса. В списке появилось немало противоречивых позиций, которые удивили и фанатов, и экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBN.
Усик вне десятки
По обновленной компьютерной системе оценивания, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занял лишь 12-е место.
Украинец оказался рядом с малоизвестными бойцами, такими как Рэймонд Мураталла, Хамза Шираз, Ник Болл и Брайан Норман-младший, хотя именно Усик дважды победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом в хевивейте за последние 25 лет.
Еще более неожиданным стало выпадение из рейтинга Теренса Кроуфорда, которого большинство экспертов называют лучшим боксером современности.
Причина - политика BoxRec по исключению спортсменов, которые долгое время не выходят в ринг.
В 2023 году Кроуфорд эффектно одержал победу над Эрролом Спенсом-младшим, а в 2024-м стал чемпионом в четвертой весовой категории. Однако эти выдающиеся достижения не спасли его от вылета из списка BoxRec.
Кто возглавил мужской рейтинг?
Первую строчку в мужском рейтинге занял Наоя Иноэ, что стало единственным логичным решением в этом списке. Однако эксперты убеждены, что он заслуживает первое место только в остром споре с Александром Усиком.
Вторую и третью позиции заняли Канело Альварес и Джунто Накатани, а непобедимые американские звезды Шакур Стивенсон и Джарон Эннис также находятся значительно выше украинца.
Недооценка таких звезд, как Усик, Шилдс и Кроуфорд, тогда как бойцы с ограниченным резюме поднимаются в элиту, добавляет еще один слой противоречий к и без того раздробленному рейтингу в боксе.
Женский рейтинг тоже удивил
Настоящим шоком стала и женская часть рейтинга. Датская боксерка Дина Торслунд возглавила список, опередив суперзвезд Кларессу Шилдс, Кэти Тейлор, Аманду Серрано и Габриэлу Фундору.
При этом Шилдс, абсолютная чемпионка в трех весовых категориях и одна из самых титулованных женщин в истории бокса, получила лишь шестую позицию.
Алгоритм BoxRec: что не так с системой?
Алгоритм BoxRec начисляет баллы за активность, уровень соперников и их рейтинги, но не учитывает исторические достижения или статус бойца. Это приводит к ситуациям, когда менее именитые спортсмены оказываются выше чемпионов, которые вошли в историю.
В соцсетях обновленный список назвали "непостижимым" и "оскорблением для бокса".
"Списки Pound-for-Pound должны отражать доминирование, мастерство и наследие, а не просто математическое уравнение, которое исключает контекст", - утверждают критики.
