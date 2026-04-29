Красный уровень опасности: где и когда в Украине будет чрезвычайный заморозок до -8
Синоптики предупреждают жителей и гостей одной из областей о чрезвычайном заморозке. Опасная ночная стужа может "накрыть" часть западной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.
Когда и где именно вероятен чрезвычайный заморозок
Согласно предупреждению синоптиков, стихийные метеорологические явления в ближайшие ночи ожидаются:
- во Львове;
- во Львовской области.
Так, по данным регионального центра по гидрометеорологии, ночью 30 апреля вероятен:
- чрезвычайный заморозок (5-6°С) - по Львову;
- чрезвычайный заморозок (5-8°С) - по Львовской области.
"III уровень опасности, красный", - констатировали синоптики.
Ночью 30 апреля вероятен чрезвычайный и опасный заморозок (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)
Между тем следующей ночью, 1 мая, вероятен:
- сильный заморозок (0-2°С) - по Львову;
- сильный заморозок (0-3°С) - по Львовской области.
"II уровень опасности, оранжевый", - отметили специалисты.
Предупреждение о заморозках во Львове и области (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Что будет с погодой во Львове и области в целом
Согласно прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, погода 30 апреля ожидается облачная, с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром - местами вероятен слабый туман.
"Ухудшение видимости в тумане 500 - 1000 м", - уточнили специалисты
Ветер ожидается северный, со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз погоды на 30 апреля по Львову и области (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Температура воздуха днем может подниматься:
- во Львове - до 11-13 градусов тепла;
- по области - до 9-14 градусов тепла.
