Красная площадь под прицелом? "Мадяр" рассказал, куда может ударить Украина

17:05 08.05.2026 Пт
2 мин
Какой удар по россиянам будет более эффективным?
Валерий Ульяненко
Красная площадь под прицелом? "Мадяр" рассказал, куда может ударить Украина
Удар по Красной площади привлечет внимание всего мира, но дроны не стоит тратить из-за усиленной охраны Москвы. Более эффективным будет обстрел энергосектора или военных объектов.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он признал, что "символический" удар по Красной площади привлечет внимание всего мира, но отметил, что Украина, вероятно, нанесет удар там, где российская противовоздушная оборона слабее.

"Зачем тратить дроны на "Большую стену" (усиленную охрану Москвы, - ред.)? Если вы нанесете удар по энергетическому сектору или военным объектам, это будет лучший удар, на периферии", - подчеркнул "Мадяр".

Напомним, на сайте Кремля появился перечень гостей, которые примут участие в параде в Москве Большинство из иностранных гостей являются представителями непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.

Кроме того, стало известно, что военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

В пятницу, 8 мая, Кремль накануне парада отменил аккредитацию для иностранной прессы. Освещать мероприятие разрешили только российским журналистам.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий.

Кроме того, в стране-агрессоре несколько раз угрожали массированными ракетными ударами по центру Киева, если украинская власть "попытается сорвать празднование" 9 мая в Москве.

Кроме того, в Кремле призвали эвакуироваться из украинской столицы местных жителей и иностранных дипломатов.

