Червона площа під прицілом? "Мадяр" розповів, куди може вдарити Україна

17:05 08.05.2026 Пт
2 хв
Який удар по росіянах буде ефективнішим?
aimg Валерій Ульяненко
Червона площа під прицілом? "Мадяр" розповів, куди може вдарити Україна
Удар по Червоній площі приверне увагу всього світу, але дрони не варто витрачати через посилену охорону Москви. Ефективнішим буде обстріл енергосектору чи військових об'єктах.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він визнав, що "символічний" удар по Червоній площі приверне увагу всього світу, але зазначив, що Україна, ймовірно, завдасть удару там, де російська протиповітряна оборона слабша.

"Навіщо витрачати дрони на "Велику стіну" (посилену охорону Москви, - ред.)? Якщо ви завдасте удару по енергетичному сектору або військовим об’єктам, це буде кращий удар, на периферії", - наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді у Москві Більшість з іноземних гостей є представниками невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.

Крім того, стало відомо, що військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Червоній площі пройдуть лише піші колони військових.

У п'ятницю, 8 травня, Кремль напередодні параду скасував акредитацію для іноземної преси. Висвітлювати захід дозволили лише російським журналістам.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.

Крім того, у країні-агресорці кілька разів погрожували масованими ракетними ударами по центру Києва, якщо українська влада "спробує зірвати святкування" 9 травня у Москві.

Крім того, у Кремлі закликали евакуюватися з української столиці місцевих жителів та іноземних дипломатів.

