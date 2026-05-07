"Не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение перед 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Удары по объектам РФ перед 9 мая

По словам главы государства, украинские силы нанесли ряд ударов по российским объектам, включая цели в Пермском регионе и в районе Каспийского моря.

Среди пораженных объектов он упомянул ракетный корабль, способный применять "Калибры", а также нефтяную инфраструктуру на значительном удалении от украинской границы.

Отдельно Зеленский отметил результаты ударов по Брянскому направлению, Туапсе и другим важным объектам нефтяной отрасли России.

Перемирие и позиция Москвы на фоне 9 мая

Президент напомнил, что Украина предлагала прекращение огня, в том числе с 6 мая, однако, по его словам, в ответ последовали новые атаки и угрозы со стороны России.

Он подчеркнул, что Москва, по его оценке, стремится обеспечить спокойное проведение мероприятий 9 мая, после чего, как утверждает украинская сторона, может продолжить боевые действия. Также, по словам Зеленского, уже звучат заявления о возможных ударах после этой даты.

Предупреждение накануне 9 мая

Зеленский назвал риторику российского руководства "неадекватной логикой" и сообщил, что ряд стран, близких к России, планируют направить своих представителей в Москву на мероприятия 9 мая.

В России уже допускают возможность ударов после 9 мая, что украинская сторона расценивает как странную и неадекватную логику руководства страны.

"Также поступили обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители планируют быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", - резюмировал Зеленский.