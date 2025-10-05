ua en ru
В Чернигове россияне дроном попали в заправку

Чернигов, Воскресенье 05 октября 2025 14:05
В Чернигове россияне дроном попали в заправку Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Днем воскресенья, 5 октября, российская армия снова нанесла дроновой удар по городу Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский дрон попал в заправочную станцию", - сообщил он.

По данным Воздушных сил, российские военные запустили новые группы дронов с северного направления еще с семи часов утра. Вражеские беспилотники фиксировались неподалеку Чернигова и двигались на северо-восток.

Стоит заметить, что сегодня россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру города. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

Массированный обстрел 5 октября

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

Чернигов Война в Украине Атака дронов
