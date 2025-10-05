ua en ru
РФ ударила "Шахедами" по Чернигову: горит предприятие, часть города без света

Чернигов, Воскресенье 05 октября 2025 09:50
РФ ударила "Шахедами" по Чернигову: горит предприятие, часть города без света Фото: Чернигов атаковали "Шахеды" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Этой ночью Чернигов атаковали российские "Шахеды". Есть попадание в одно из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

По данным НОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали. В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

За сутки - 55 обстрелов. Более 100 приходов в 27 населенных пунктах области.

Удары по Чернигову

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

В ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

