У Чернігові росіяни дроном влучили у заправку

Чернігів, Неділя 05 жовтня 2025 14:05
У Чернігові росіяни дроном влучили у заправку Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Вдень неділі, 5 жовтня, російська армія знову завдала дронового удару по місту Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий дрон влучив в заправочну станцію", - повідомив він.

За даними Повітряних сил, російські військові запустили нові групи дронів з північного напряму ще з сьомої години ранку. Ворожі безпілотники фіксувались неподалік Чернігова та рухались на північний схід.

Варто зауважити, що сьогодні росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру міста. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

Масований обстріл 5 жовтня

У ніч на суботу, 5 жовтня, Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.

За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".

Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

