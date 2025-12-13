ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Чехия уже передала Украине обещанные 1,8 млн боеприпасов

Чехия, Суббота 13 декабря 2025 09:17
UA EN RU
Чехия уже передала Украине обещанные 1,8 млн боеприпасов Фото: бывший премьер-министр Чехии Петер Фиала (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение этого года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн боеприпасов.

Об этом передает РБК-Украина, об этом сообщил бывший премьер-министр Чехии Петер Фиала в соцсети Х.

Фиала напомнил, что обещал в этом году передать защитникам Украины 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов.

"Рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", - сообщил бывший чешский премьер, которого недавно заменил Андрей Бабиш.

Помощь Украине от Чехии и новый премьер и новый премьер

Напомним, 3-4 октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

По подсчету более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Заметим, что Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины.

Более того, по его словам, она должна быть отменена.

В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

8 октября Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине и пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны".

На следующий день с Бабишем поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора он проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Бабиша новым премьер-министром.

Он также призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, подчеркнув, что это важно как для безопасности самой Чехии, так и для ее будущих экономических возможностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ
Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе