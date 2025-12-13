В течение этого года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн боеприпасов.

Об этом передает РБК-Украина , об этом сообщил бывший премьер-министр Чехии Петер Фиала в соцсети Х .

"Рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель", - сообщил бывший чешский премьер, которого недавно заменил Андрей Бабиш .

Фиала напомнил, что обещал в этом году передать защитникам Украины 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Помощь Украине от Чехии и новый премьер и новый премьер

Напомним, 3-4 октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

По подсчету более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Заметим, что Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины.

Более того, по его словам, она должна быть отменена.

В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

8 октября Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине и пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны".

На следующий день с Бабишем поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора он проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Бабиша новым премьер-министром.

Он также призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, подчеркнув, что это важно как для безопасности самой Чехии, так и для ее будущих экономических возможностей.