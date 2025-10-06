Павел о снарядной инициативе для Украины: если остановим, пострадает сама Чехия

Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины. В ином случае будут серьезные последствия.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

Павел после встречи с лидерами чешских политических партий отметил, что считает инициативу Чехии по поставкам снарядов Украине важной.

"Речь идет прежде всего о нашей надежности в отношениях с поддерживаемой Украиной, которая буквально жизненно зависит от поставок боеприпасов по чешской инициативе", - отметил Павел.

По его словам, если Чехия отменит такую инициативу, то она "навредит прежде всего себе". Также негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

При этом президент отметил, что с прозрачностью чешской инициативы проблем нет.

"Полагаю, что и Андрей Бабиш (лидер партии ANO, которая побеждает на выборах ред.), и представители других политических партий будут исходить прежде всего из интересов Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина. Мы не должны навредить ни им, ни себе", - подчеркнул Павел.