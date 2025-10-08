"Не дадим ни одной кроны": Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине

В случае формирования правительства Чехии во главе с партией-победителем выборов ANO, бюджетные деньги на оружие для Украины выделяться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny , которое цитирует лидера политсилы Андрея Бабиша.

Во время пресс-конференции в среду, 8 октября, он прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем", - говорится в его заявлении.

Бабиш отметил, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.

"Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета - ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", - заявил он.