Зеленский поговорил с победителем выборов в Чехии, который обещал отменить помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем, который ранее обещал отменить помощь Украине. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество и дипломатическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что сегодня говорил с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем.

"Поздравил с победой и пожелал успеха. Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", - добавил он.

Во время разговора президент проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - подытожил он.