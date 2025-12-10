ua en ru
Президент Чехии предостерег новое правительство от сворачивания помощи Украине

Чехия, Среда 10 декабря 2025 18:27
Президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Чехии Петр Павел призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, подчеркнув, что это важно как для безопасности самой Чехии, так и для ее будущих экономических возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Во время встречи с представителями Либерца глава государства подчеркнул, что прекращение поддержки Украины было бы стратегической ошибкой.

Данное заявление было озвучено на фоне формирования новой коалиции в правительстве, ведь партии ANO, SPD и "Мотористы" уже заявили о необходимости пересмотра поддержки Украины со стороны Чехии. Так, накануне спикер Палаты депутатов Томио Окамура (SPD) заявил журналистам, что SPD желает прекратить любую отправку денег Украине и чешскую инициативу по боеприпасам.

В то же время Петр Павел считает, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только по идеологическим, но и по практическим причинам, поскольку сворачивание помощи лишит Чехию будущих возможностей в восстановлении Украины и снизит уровень ее собственной безопасности.

"Даже если бы отбросить солидарность, принципы и ценности и смотреть на ситуацию только прагматично, прекращать поддержку Украины сейчас - абсолютно нелогично. Ведь это закрыло бы нам путь к будущему сотрудничеству в восстановлении Украины, которое рано или поздно начнется. Поэтому даже те, кто не считает нужным помогать стране, на которую напали, должны понимать: поддержка Украины укрепляет и нашу безопасность в будущем и открывает значительные экономические возможности", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, после завершения войны начнется масштабный процесс восстановления, и страны, которые проявили солидарность с Киевом, будут иметь больше шансов присоединиться к этому процессу и получить от него экономические выгоды.

"Поэтому я пытаюсь объяснить всем, кто сомневается в необходимости продолжения помощи Украине, что поддерживать ее - в наших собственных интересах. Успешное завершение войны и справедливые для Украины мирные переговоры важны не только с точки зрения безопасности, но и с экономической точки зрения. Ведь помощь Украине сейчас означает не только будущие гарантии безопасности для нас, но и новые экономические возможности. И именно об этом нам нужно думать", - добавил Петр Павел.

Поэтому, с точки зрения президента, прагматический подход доказывает необходимость продолжения поддержки.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что победа России в войне против Украины станет поражением для всего Запада.

Кстати, Чехия отменила модернизацию танков Т-72 для передачи Украине из-за технических проблем с системой управления огнем.

