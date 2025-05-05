Чехия будет обучать украинских пилотов на F-16 и L-39 в рамках "коалиции решительных", - Фиала

Чехия будет обучать украинских пилотов

Напомним, вчера, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом рассказал, что Украина и Чехия договорились о создании совместной школы для обучения пилотов истребителей F-16. По его словам, партнеры уже работают над реализацией проекта.

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. В то же время пока неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

В марте этого года Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

Также известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

А в начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Кроме того, недавно издание TWZ сообщало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

Добавим, что первые украинские пилоты уже закончили обучение на истребителях, и недавно Воздушные силы опубликовали интервью украинского летчика, который овладел F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.