США отправили в Украину списанные F-16: СМИ выяснили, какое их предназначение

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину списанные F-16. Для их доставки был использован самолет Ан-124.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TWZ .

Как пишет издание, в сети появились кадры, как частично разобранные F-16 грузятся на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. По данным бортовых трекеров, самолет летел в Польшу.

Отмечается, что Штаты "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

Пока подтверждал детали этого, я нашел дополнительные фотографии, опубликованные в сети местной транспортной компанией, показывающие третий завернутый F-16 в Дэвис-Монтане и загружаемый в Ан-124 Антонова. pic.twitter.com/xKCTAPxX03 - Keystone Intel (@KSOSINT) 29 апреля 2025 г.

Известно, что этим истребителям не хватает критически важных компонентов, таких как двигатель или радар, и их нельзя было восстановить для оперативного использования.

Доказательства того, что F-16 направлялись в Украину, появились на прошлой неделе, когда в соцсетях появились фото, на которых видно, как по меньшей мере три обернутые пленкой F-16, без крыльев, хвостов, двигателей и обтекателей, загружают на самолет Ан-124 авиакомпании Antonov в международном аэропорту Тусона, штат Аризона.

Ан-124, с регистрационным номером UR-82027, приземлился в Тусоне 25 апреля. После загрузки разобранных F-16 он взлетел 26 апреля. Направление самолета было в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Именно этот аэропорт является транзитным узлом для поставки военного вооружения Украине.

Как пишет издание, доказательства свидетельствовали о том, что США поставляли эти самолеты Украине, но официального подтверждения еще не было. Существовала также вероятность, что они могли быть предназначены для Польши, возможно, для запасных частей или обучения. Ведь Польша также эксплуатирует F-16, но ее самолеты являются более современными моделями F-16C/D Block 52+, в отличие от тех, что использует Украина (модели A/B).