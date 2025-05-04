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Украина и Чехия создадут совместную школу F-16, - Зеленский

Воскресенье 04 мая 2025 19:52
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Украина и Чехия создадут совместную школу F-16, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Украина и Чехия договорились о создании совместной школы для обучения пилотов истребителей F-16. Партнеры уже работают над реализацией проекта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом.

По словам Зеленского, кроме инициативы по поставкам снарядов, Украина и Чехия тесно сотрудничают в рамках авиационной коалиции. Итогом этого сотрудничества должна стать школа для пилотов истребителей.

"Сегодня мы с президентом Павелом, также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16", - рассказал глава украинского государства.

Вместе с тем он добавил, что открыть такую школу в условиях войны на территории Украины невозможно по вопросам безопасности.

"Российские удары ежедневно продолжаются, поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины. И это будет, мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений", - подчеркнул Зеленский.

F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

Также 19 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

В начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

Известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Также 1 мая TWZ писало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.

Первые украинские пилоты уже закончили обучение на истребителях, и недавно Воздушные силы опубликовали интервью украинского летчика, который освоил F-16.

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