Украина и Чехия создадут совместную школу F-16, - Зеленский

Украина и Чехия договорились о создании совместной школы для обучения пилотов истребителей F-16. Партнеры уже работают над реализацией проекта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом.

По словам Зеленского, кроме инициативы по поставкам снарядов, Украина и Чехия тесно сотрудничают в рамках авиационной коалиции. Итогом этого сотрудничества должна стать школа для пилотов истребителей.

"Сегодня мы с президентом Павелом, также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16", - рассказал глава украинского государства.

Вместе с тем он добавил, что открыть такую школу в условиях войны на территории Украины невозможно по вопросам безопасности.

"Российские удары ежедневно продолжаются, поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины. И это будет, мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений", - подчеркнул Зеленский.