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В Украину прибыла новая партия истребителей F-16

Среда 19 марта 2025 23:46
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В Украину прибыла новая партия истребителей F-16 Архивное фото: Зеленский сообщил о прибытии партии F-16 в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские Воздушные силы получили новую партию истребителей F-16.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость - несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

Сегодня ряд российских СМИ начали заявлять о сбитии F-16 в Сумской области. Однако по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие заявления россиян являются очередной пропагандой.

"Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается", - подчеркнул Игнат.

F-16 для Украины

В 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

Известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.

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