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Украинский пилот F-16 впервые дал интервью: "Более 80% ракет попадают в цель"

Среда 26 марта 2025 19:23
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Украинский пилот F-16 впервые дал интервью: "Более 80% ракет попадают в цель" Фото: украинский пилот F-16 дал первое интервью о своей работе (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Воздушные силы опубликовали первое интервью украинского летчика, который освоил истребитель F-16. Он делится опытом боевых вылетов, тактикой ведения боя и секретами слаженной работы экипажа, который мастерски освоил западную авиатехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В интервью неназванный пилот F-16, имя которого не называют из соображений безопасности, рассказал, что постоянно выполняет полеты на воздушную разведку объектов и войск россиян. Почти каждый день выполняет не один и не два полета на поражение противника за линией боевого соприкосновения, на территории Российской Федерации, на территории, временно оккупированные россиянами.

Также, по его словам, пилоты истребителей F-16 полеты на прикрытие других боевых собратьев - МиГ-29-х, Су-27-х, Су-24-х, Су-25-х.

Пилот добавил, что эффективность использования западной техники украинскими военными, как наземной, так и воздушной, очень высока. Почти каждая ракета приходит в цель.

"Когда я говорю "почти каждая", то это на самом деле почти каждая - это не четыре из восьми, это более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель и уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты - что морского, что воздушного, что наземного базирования", - рассказал летчик.

Цели пилотам заблаговременно известны. По словам летчика, украинская разведка работает достаточно неплохо. Летчики получают все необходимые данные.

"Наши силы разведки очень быстро адаптируются. Мы получаем эти все данные, данные довольно актуальны. Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", - подчеркнул пилот F-16.

F-16 для Украины

В 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

Также 19 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

Известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.

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