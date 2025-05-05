Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та F-39 в рамках "коаліції рішучих", - Фіала

Чехія навчатиме українських пілотів

Нагадаємо, вчора, 4 травня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом розповів, що Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. За його словами, партнери вже працюють над реалізацією проєкту.

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Водночас наразі невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

У березні цього року Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.

Також відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

А на початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує постачання - він не уточнював.

Окрім того, нещодавно видання TWZ повідомляло, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.

Додамо, що перші українські пілоти вже закінчили навчання на винищувачах, і нещодавно Повітряні сили опублікували інтерв'ю українського льотчика, який опанував F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.