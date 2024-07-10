Зеленский в Вашингтоне сказал, сколько самолетов F-16 нужно Украине

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина .

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128". Это флот", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у союзников Украины есть эта информация.

"Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем с ними (россиянам, - ред.) сравняться в небе, это будет сложно", - подчеркнул президент.