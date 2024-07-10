Зеленский в Вашингтоне сказал, сколько самолетов F-16 нужно Украине
Украине требуется минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина.
"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128". Это флот", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что у союзников Украины есть эта информация.
"Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем с ними (россиянам, - ред.) сравняться в небе, это будет сложно", - подчеркнул президент.
Напомним, 2 июля министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей в них. Первый самолет будет поставлен "вскоре".
Ни Нидерланды, ни Киев не планируют раскрывать сроки, когда F-16 прибудут в Украину.
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