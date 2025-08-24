"Будут привлечены": Вэнс не исключил обсуждения гарантий безопасности для Украины с РФ

О гарантиях безопасности для Украины говорить не стоит, пока не закончится война. При этом россияне тоже будут вовлечены в процесс, поскольку они являются ключевой стороной - они должны согласиться прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для программы Meet the Press на NBC News .

"Во-первых, мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении войны. Поэтому, конечно, с ними будут говорить об этом", - сказал он.

Вэнс подчеркнул, что это вовсе не означает размещение российских военных в Украине. Но по мнению Белого дома, невозможно "разумно обеспечить" гарантии безопасности, не обсудив их с россиянами.

К тому же гарантии безопасности будет предоставлять ряд стран. Большую роль среди них будут играть европейские страны. Также есть другие страны во всем мире, которые тоже не против принять участие в гарантиях безопасности.

"Россияне будут привлечены, потому что они являются ключевой стороной, необходимой для остановки убийств. Опять же, именно так происходят переговоры. Это взаимопонимание. Это разговор между обеими сторонами", - подытожил Вэнс.