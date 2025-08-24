"Будуть залучені": Венс не виключив обговорення гарантій безпеки для України з РФ
Про гарантії безпеки для України говорити не варто, поки не закінчиться війна. При цьому росіяни теж будуть залучені до процесу, оскільки вони є ключовою стороною - вони повинні погодитися припинити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.
"По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення війни. Тож, звичайно, з ними будуть говорити про це", - сказав він.
Венс підкреслив, що це зовсім не означає розміщення російських військових в Україні. Але на думку Білого дому, неможливо "розумно забезпечити" гарантії безпеки, не обговоривши їх з росіянами.
До того ж гарантії безпеки буде надавати низка країн. Велику роль серед них відіграватимуть європейські країни. Також є інші країни в усьому світі, які теж не проти взяти участь у гарантіях безпеки.
"Росіяни будуть залучені, тому що вони є ключовою стороною, необхідною для зупинення вбивств. Знову ж таки, саме так відбуваються переговори. Це взаєморозуміння. Це розмова між обома сторонами", - підсумував Венс.
Росіяни хочуть стати "гарантами безпеки"
Нагадаємо, нещодавно російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі.
Лавров підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю. Заява Лаврова, зазначають ЗМІ, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.
У Києві таку умову назвали неприйнятною. У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію. Дісталося росіянам і від Євросоюзу - єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв як Лаврова, так і російського диктатора Володимира Путіна.