"Будуть залучені": Венс не виключив обговорення гарантій безпеки для України з РФ

Про гарантії безпеки для України говорити не варто, поки не закінчиться війна. При цьому росіяни теж будуть залучені до процесу, оскільки вони є ключовою стороною - вони повинні погодитися припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News .

"По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення війни. Тож, звичайно, з ними будуть говорити про це", - сказав він.

Венс підкреслив, що це зовсім не означає розміщення російських військових в Україні. Але на думку Білого дому, неможливо "розумно забезпечити" гарантії безпеки, не обговоривши їх з росіянами.

До того ж гарантії безпеки буде надавати низка країн. Велику роль серед них відіграватимуть європейські країни. Також є інші країни в усьому світі, які теж не проти взяти участь у гарантіях безпеки.

"Росіяни будуть залучені, тому що вони є ключовою стороною, необхідною для зупинення вбивств. Знову ж таки, саме так відбуваються переговори. Це взаєморозуміння. Це розмова між обома сторонами", - підсумував Венс.