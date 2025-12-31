Будапештская бумажка Украину не устроит, моя подпись будет под сильным соглашением, - Зеленский
Намерения предоставить Украине сильные гарантии безопасности должны стать реальными гарантиями защиты от нового нападения РФ. Новый "Будапештский меморандум", никчемная бумажка, Украине не нужен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть ратифицированы - Конгрессом США, парламентами стран-партнеров, всеми, кто готов как предоставить. При этом так, чтобы гарантии реально работали.
"Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение", - заверил Зеленский.
Именно это, по его словам, может обеспечить сильный длительный мир. Мир на много лет, который устроит Украину.
"И только тогда это - действительно успех. Украины, Америки, Европы, на самом деле каждого народа, который хочет жить, а не воевать", - резюмировал президент.
Отметим, после встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%. Согласно информации СМИ, Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США.
Польский премьер Дональд Туск заявил 30 декабря, что США впервые заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, они могут включать присутствие на украинской территории американских военных.
РБК-Украина ранее писало, что союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности. В частности, будут обсуждаться возможность развертывания иностранных войск на территории страны. В целом за первые шесть месяцев после прекращения войны партнеры готовы развернуть на территории Украины до 15 тысяч солдат.