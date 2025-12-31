Будапештський папірець Україну не влаштує, мій підпис буде під сильною угодою, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки для України повинні бути ратифіковані - Конгресом США, парламентами країн-партнерів, усіма, хто готовий як надати. При цьому так, щоб гарантії реально працювали.

"Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", - запевнив Зеленський.

Саме це, за його словами, може забезпечити сильний тривалий мир. Мир на багато років, який влаштує Україну.

"І тільки тоді це - дійсно успіх. України, Америки, Європи, насправді кожного народу, який хоче жити, а не воювати", - резюмував президент.