Будапештський папірець Україну не влаштує, мій підпис буде під сильною угодою, - Зеленський
Наміри надати Україні сильні гарантії безпеки повинні стати реальними гарантіями захисту від нового нападу РФ. Новий "Будапештський меморандум", нікчемний папірець, Україні не потрібен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що гарантії безпеки для України повинні бути ратифіковані - Конгресом США, парламентами країн-партнерів, усіма, хто готовий як надати. При цьому так, щоб гарантії реально працювали.
"Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення", - запевнив Зеленський.
Саме це, за його словами, може забезпечити сильний тривалий мир. Мир на багато років, який влаштує Україну.
"І тільки тоді це - дійсно успіх. України, Америки, Європи, насправді кожного народу, який хоче жити, а не воювати", - резюмував президент.
Зазначимо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%. Згідно з інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США.
Польський прем’єр Дональд Туск заявив 30 грудня, що США вперше заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, вони можуть включати присутність на українській території американських військових.
РБК-Україна раніше писало, що союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно узгодити гарантії безпек. Зокрема, обговорюватимуться можливість розгортання іноземних військ на території країни. Загалом за перші шість місяців після припинення війни партнери готові розгорнути на території України до 15 тисяч солдатів.