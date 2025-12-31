ua en ru
Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тысяч солдат, - СМИ

Украина, Евросоюз, Среда 31 декабря 2025 11:39
Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тысяч солдат, - СМИ Иллюстративное фото: развертывание 10-15 тысяч военных из Европы займет шесть месяцев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейские страны, которые согласны участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.

Источники в Брюсселе сообщили изданию, что европейские страны готовы участвовать в "коалиции желающих" - отправить в Украину военные контингенты, которые будут наблюдать за соблюдением прекращения огня между Украиной и Россией.

В частности Франция и Великобритания готовы предоставить соответствующие гарантии безопасности для Украины - в том числе использовать наземные войска для наблюдения за режимом прекращения огня. При этом в зависимости от обязательств, взятых государствами-участниками коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.

"Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно согласованы. Они были, по сути, разработаны военными экспертами из британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем", - пояснили собеседники.

Мандат не нужен

Также, по данным источников, Франция и Великобритания готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже в том случае, если не будет мандата от ООН или Евросоюза. Приглашения от Украины будет вполне достаточно для Парижа и Лондона.

"Мониторинг прекращения огня с воздуха и моря должны обеспечить соседние с Украиной государства. Турция также играет определенную роль в планах мониторинга прекращения огня. Сообщалось, что Анкара могла бы контролировать регион Черного моря", - добавляет издание.

Гарантии безопасности: развертывание войск

Между тем недавно стало известно, что Украина уже в ближайшее время проведет ряд важных встреч с партнерами из "коалиции желающих", а также переговоры на уровне мировых лидеров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте до этого подтвердил, что некоторые европейские страны выразили готовность направить войска в Украину для сохранения мира, а также если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение. Детали и нюансы находятся на стадии согласования.

Добавим, что 16 декабря стало известно, что лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" окончательно выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Среди них - Великобритания, как и раньше, готова разместить свои войска на территории Украины, Франция, Португалия и ряд других европейских государств.

