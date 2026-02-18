RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Буданов сделал первое заявление о результатах переговоров в Женеве

Фото: украинская делегация в Женеве (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал заявление после завершения очередного раунда переговоров Украины и РФ. Он отметил, что "разговор был непростым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в Telegram.

Читайте также: Украина и РФ договорились о следующей встрече: определены ли дата и место

Глава ОП, который входит в состав переговорной группы из США и РФ сообщил, что украинская команда готовится к переговорам уже в ближайшее время.

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным", - отметил Буданов.

Переговоры в Женеве

Напомним, сегодня, 18 февраля, в украинском МИД сообщили, что Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. В то же время никаких подробностей относительно даты и места их проведения подробности не предоставлено.

Предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Страны не смогли достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе двухдневных переговоров 17-18 февраля в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке. В то же время он отметил, что обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров в Женеве.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Он также рассказал о следующем этапе.

Что известно о втором дне переговоров в Женеве и чем закончилась первая встреча - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЖеневаКирилл БудановМирные переговоры