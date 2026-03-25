Буданов сменил Ермака на еще одной должности: о чем речь

16:25 25.03.2026 Ср
Глава украинского государства подписал указ о еще одной должности для Буданова
aimg Иван Носальский
Буданов сменил Ермака на еще одной должности: о чем речь Фото: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины (Getty Images)

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов стал главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского №268/2026.

Согласно указу главы украинского государства, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет таким:

  • руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов - глава совета;
  • заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра - заместитель главы совета;
  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев - заместитель главы совета;
  • первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса президента Лариса Яремчук - секретарь совета.

Совет по вопросам поддержки предпринимательства

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства в 2024 году.

Предполагалось, что совет должен быть ключевой площадкой для взаимодействия государства и бизнеса.

Его задача - наладить эффективный диалог между властью, предпринимателями и экспертным сообществом, чтобы оперативно реагировать на проблемы бизнеса и учитывать их при формировании государственной политики.

Также совет анализирует действующую политику в сфере предпринимательства, выявляет системные проблемы и предлагает решения для их устранения.

Изначально главой совета был тогда еще руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его заместителем была тогда еще первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В конце ноября прошлого года стало известно, что Ермак подал в отставку с должности руководителя ОП. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий указ.

Новым руководителем ОП 2 января этого года глава украинского государства назначил Кирилла Буданова.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
