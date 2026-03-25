Буданов сменил Ермака на еще одной должности: о чем речь
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов стал главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского №268/2026.
Согласно указу главы украинского государства, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет таким:
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов - глава совета;
- заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра - заместитель главы совета;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев - заместитель главы совета;
- первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса президента Лариса Яремчук - секретарь совета.
Совет по вопросам поддержки предпринимательства
Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства в 2024 году.
Предполагалось, что совет должен быть ключевой площадкой для взаимодействия государства и бизнеса.
Его задача - наладить эффективный диалог между властью, предпринимателями и экспертным сообществом, чтобы оперативно реагировать на проблемы бизнеса и учитывать их при формировании государственной политики.
Также совет анализирует действующую политику в сфере предпринимательства, выявляет системные проблемы и предлагает решения для их устранения.
Изначально главой совета был тогда еще руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его заместителем была тогда еще первый вице-премьер Юлия Свириденко.
В конце ноября прошлого года стало известно, что Ермак подал в отставку с должности руководителя ОП. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий указ.
Новым руководителем ОП 2 января этого года глава украинского государства назначил Кирилла Буданова.