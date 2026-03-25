Буданов змінив Єрмака на ще одній посаді: про що йдеться

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов став головою Ради з питань підтримки підприємництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського №268/2026 .

Згідно з указом голови української держави, склад Ради з питань підтримки підприємництва буде таким:

керівник Офісу президента України Кирило Буданов - голова ради;

заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра - заступник голови ради;

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв - заступник голови ради;

перший заступник генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Лариса Яремчук - секретар ради.

Рада з питань підтримки підприємництва

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з питань підтримки підприємництва 2024 року.

Передбачалося, що рада має бути ключовим майданчиком для взаємодії держави та бізнесу.

Її завдання - налагодити ефективний діалог між владою, підприємцями та експертним співтовариством, щоб оперативно реагувати на проблеми бізнесу та враховувати їх під час формування державної політики.

Також рада аналізує чинну політику у сфері підприємництва, виявляє системні проблеми та пропонує рішення для їх усунення.

Спочатку головою ради був тоді ще керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Його заступником була тоді ще перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.