ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не из-за коррупции: Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Украина, Четверг 12 февраля 2026 22:03
UA EN RU
Не из-за коррупции: Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за дела "Мидас".

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Читайте также: Обыски у Андрея Ермака: все, что известно о действиях НАБУ

Президент отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.

"У меня были свои причины", - подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский "годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине" уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком.

Отмечается, что Андрей Ермак "враждовал с рядом западных дипломатов" и "почти со всеми" в окружении президента.

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно данным РБК-Украина, обыски могут быть связаны с расследованием дела "Мидас" о коррупции в энергетике. В нем подозревают совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.

В сообщениях СМИ и политиков говорилось, что на записях Миндича фигурирует персонаж "Али-Баба", который якобы дает указания против САП и НАБУ - предполагается, что речь идет о Ермаке.

29 ноября бывший глава ОП сообщил New York Post, что "идет на фронт" и добавил, что готов к любым репрессиям. По состоянию на 15 января директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что подозрение Ермаку не объявлено.

В конце января Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность. Перед этим действие права приостанавливали 20 февраля 2020 года, после увольнения с должности главы ОП его предшественника - Андрея Богдана.

РБК-Украина также писало, что Андрей Ермак после отставки из Офиса президента ведет малопубличный образ жизни. Журналистам стало известно, что он общается с чиновниками, посещает спортзал и остается под усиленной охраной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Андрей Ермак Коррупция
Новости
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ