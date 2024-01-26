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Зеленский создал Совет по поддержке бизнеса: кто в нее вошел

Пятница 26 января 2024 22:49
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Зеленский создал Совет по поддержке бизнеса: кто в нее вошел Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 января, распорядился создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Она создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №30/2024, обнародованный на официальном интернет-представительстве президента.

В документе указывается, что соответствующий Совет по поддержке бизнеса создается с целью "консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала" и в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в период действия правового режима военного положения".

Также отмечается, что обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента. Соответствующий указ вступает в силу дня опубликования.

Как задача Совета по поддержке бизнеса

Основными задачами новосозданного Совета, отмечается на сайте президента, являются:

  • системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, выработка по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
  • рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства о производстве деятельности субъектов хозяйствования;
  • содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению наилучшего международного опыта.

Кто вошел в ее состав

Персональный состав Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения был утвержден соответствующим указом Зеленского.

  • Артем Бородатюк - соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию)
  • Олег Гороховский - соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию),
  • Константин Ефименко - президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию),
  • Тарас Кицмей - член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию),
  • Вячеслав Климов - президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию),
  • Александр Конотопский - член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию),
  • Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).

Что предшествовало

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и стабильности в период продолжающегося военного положения в стране.

Так, глава государства сообщал о создании Совета по поддержке предпринимательства.

Ранее, 22 января, президент Зеленский рассказывал, что состоялась непростая дискуссия между чиновниками и представителями отечественного бизнеса. Также он сообщил, что ознакомился с деталями и попросил "сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты". И анонсировал их представление на СНБО.

Сегодня в вечернем обращении президент Зеленский заявил, что в Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу. Она должна значительно облегчить коммуникации с предпринимателями.

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