Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине

13:04 23.04.2026 Чт
Глава ОП озвучил "страшную" правду
aimg Ирина Глухова
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)

Мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной. Добровольцы уже закончились, а остались "миллионы уклонистов".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Форуме по безопасности в Киеве.

Читайте также: "Чуда не будет". Буданов сделал заявление об изменениях в мобилизации

По словам Буданова, без мобилизации невозможно доукомплектовать войска.

Он отметил, что страна, которая длительное время находится в состоянии войны, постепенно исчерпывает ресурс добровольцев: те, кто имел желание присоединиться к защите государства, уже это сделали.

"Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, - это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода", - сказал глава ОП журналистам.

"Потому что есть же другая страшная правда - у нас миллионы людей уклонистов", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее власти неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией. В частности, сообщалось, что в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.

В то же время в парламенте готовят изменения к подходам мобилизации.

По словам народного депутата Федора Вениславского, новые правила будут предусматривать более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Ожидается, что их могут представить уже в ближайшие месяцы.

Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.

Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.

Он осудил и уклонение от службы, и насилие в отношении военнослужащих.

Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским