Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине

Мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной. Добровольцы уже закончились, а остались "миллионы уклонистов".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Форуме по безопасности в Киеве.

По словам Буданова, без мобилизации невозможно доукомплектовать войска.

Он отметил, что страна, которая длительное время находится в состоянии войны, постепенно исчерпывает ресурс добровольцев: те, кто имел желание присоединиться к защите государства, уже это сделали.

"Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, - это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода", - сказал глава ОП журналистам.

"Потому что есть же другая страшная правда - у нас миллионы людей уклонистов", - добавил он.