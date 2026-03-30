ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский оценил мобилизацию в Украине

22:39 30.03.2026 Пн
3 мин
Главком признал, что Украине нужны и лучшая подготовка, и более мотивированные люди
aimg Мария Науменко
фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас армия больше всего нуждается в подготовленных и мотивированных людях. Мобилизацию в Украине он оценил на 6-7 баллов из 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского специальному корреспонденту ICTV Владимиру Рунцу.

По словам главкома, если два года назад главной потребностью фронта были снаряды, то теперь речь идет прежде всего о подготовленных военнослужащих, которые обучены и готовы выполнять свой долг.

Сырский подчеркнул, что мобилизация остается основным источником пополнения потребностей Вооруженных сил. В то же время, по его словам, этот процесс должен происходить максимально корректно и без нарушений.

"Здесь наша задача, чтобы этот процесс происходил, как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в свое войско. То есть, чтобы не было нарушений, нарушений законодательства, не было нарушений в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации", - добавил он.

Оценка мобилизации

Оценивая состояние мобилизации в Украине, главнокомандующий сказал, что поставил бы ей 6-7 баллов из 10.

"Боюсь быть необъективным. На уровне, наверное, 6-7. Где-то так", - отметил он.

При этом Сырский отметил, что армии нужны и более высокое качество подготовки, и больше мотивированных людей, которые не покидают воинские части.

Справедливость мобилизации

Отдельно главком высказался о справедливости мобилизации. По его мнению, она заключается в том, чтобы все граждане, подлежащие призыву, выполняли свой воинский долг без избирательного подхода.

"Справедливость в том, что все граждане должны выполнить свой воинский долг, когда нет распределения на тех, кто подлежит мобилизации, и тех, кто не подлежит мобилизации, хотя они имеют все основания быть мобилизованными. Вот в этом должна быть справедливость, на мой взгляд", - пояснил он.

Уклонение от службы

Также он обратился к тем, кто пытается избежать службы. Сырский подчеркнул, что в условиях российского наступления украинцы должны защищать государство, своих детей и близких.

"Здесь больше такой моральный стимул. Но и осознание своего долга, что это не просто слова. Мы же все воюем", - подытожил Сырский.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК. В то же время он осудил и уклонение от службы, и насилие в отношении военнослужащих.

Отдельно Бровди призвал военнообязанных присоединяться к Силам беспилотных систем добровольно, минуя ТЦК. По его словам, в таком случае человек сможет служить по выбранной специальности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине Александр Сырский
Новости
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны