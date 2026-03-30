Сырский оценил мобилизацию в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас армия больше всего нуждается в подготовленных и мотивированных людях. Мобилизацию в Украине он оценил на 6-7 баллов из 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского специальному корреспонденту ICTV Владимиру Рунцу.

По словам главкома, если два года назад главной потребностью фронта были снаряды, то теперь речь идет прежде всего о подготовленных военнослужащих, которые обучены и готовы выполнять свой долг.

Сырский подчеркнул, что мобилизация остается основным источником пополнения потребностей Вооруженных сил. В то же время, по его словам, этот процесс должен происходить максимально корректно и без нарушений.

"Здесь наша задача, чтобы этот процесс происходил, как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в свое войско. То есть, чтобы не было нарушений, нарушений законодательства, не было нарушений в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации", - добавил он.

Оценка мобилизации

Оценивая состояние мобилизации в Украине, главнокомандующий сказал, что поставил бы ей 6-7 баллов из 10.

"Боюсь быть необъективным. На уровне, наверное, 6-7. Где-то так", - отметил он.

При этом Сырский отметил, что армии нужны и более высокое качество подготовки, и больше мотивированных людей, которые не покидают воинские части.

Справедливость мобилизации

Отдельно главком высказался о справедливости мобилизации. По его мнению, она заключается в том, чтобы все граждане, подлежащие призыву, выполняли свой воинский долг без избирательного подхода.

"Справедливость в том, что все граждане должны выполнить свой воинский долг, когда нет распределения на тех, кто подлежит мобилизации, и тех, кто не подлежит мобилизации, хотя они имеют все основания быть мобилизованными. Вот в этом должна быть справедливость, на мой взгляд", - пояснил он.

Уклонение от службы

Также он обратился к тем, кто пытается избежать службы. Сырский подчеркнул, что в условиях российского наступления украинцы должны защищать государство, своих детей и близких.

"Здесь больше такой моральный стимул. Но и осознание своего долга, что это не просто слова. Мы же все воюем", - подытожил Сырский.