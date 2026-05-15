Керівник Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" під час мобілізації всіма можливими засобами. Втім, він наголосив, що мобілізація в Україні має продовжуватися.

Зс словами Буданова, набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей. "Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей вступати добровільно", - сказав голова ОП. Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" з боку офіцерів призовної служби, яких зафіксували на камеру, як вони б'ють новобранців "всіма можливими засобами", але підкреслив, що мобілізація має продовжуватися. "Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на даний момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", - заявив він.