Из ГУР - в Офис президента: что известно о Кирилле Буданове

РБК-Украина рассказывает, что известно о Буданове, который заменит в должности Ермака.

Что известно о переходе Буданова в ОП

О том, что Зеленский предложил действующему руководителю ГУР МО возглавить Офис президента Украины, стало известно сегодня, 2 января.

"Поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал президент на своих страницах в соцсетях.

Буданов впоследствии сообщил, что принял это предложение и рассматривает его как новый уровень ответственности за безопасность и развитие государства и поблагодарил команду ГУР за совместную работу.

"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", - отметил Буданов.

В то же время официальный указ о его назначении Буданов на должность руководителя ОП пока не обнародован.

Юные годы и образование

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. Учился в столичной школе №128, в юности занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.

В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск и в том же году начал службу в военной разведке Украины.

В дальнейшем получал дополнительное образование: в 2022-м - в Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка, в 2023 году поступил в аспирантуру Острожской академии по специальности "Политология", а в 2024-м завершил курс "Стратегическая архитектура" в Киево-Могилянской бизнес-школе.

В 2024 году Киевская школа экономики присвоила Буданову звание почетного доктора за вклад в развитие украинской государственности и национальной безопасности.

Служба и боевой опыт

С началом российской агрессии в 2014 году Буданов участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а также в специальных операциях ГУР, в частности на территории временно оккупированного Крыма.

В 2018-2020 годах он находился на специальной работе, детали которой не разглашаются из соображений безопасности.

Карьера в разведке

В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. 5 августа 2020 года указом президента его назначили начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В 2022 году он возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и стал руководителем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Звания, награды и ранения

Буданов трижды был ранен в боях и является полным кавалером ордена "За мужество". В сентябре 2023 года Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-лейтенанта. На тот момент 37-летний начальник ГУР стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине.

8 февраля 2024 года указом президента Кириллу Буданову присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Буданов владеет несколькими иностранными языками, пользуется значительным уважением среди украинских военных и разведчиков и считается одним из самых эффективных руководителей украинской разведки за всю историю страны.

Попытки покушений

Начальник ГУР заявлял, что пережил более десяти покушений на свою жизнь и не исключает, что их количество может приближаться к двадцати.

По его словам, это является следствием активной работы украинской разведки против врага.

Личная жизнь

Кирилл Буданов женат на Марианне Будановой. В 2023 году она подверглась отравлению тяжелыми металлами через еду. Ранее Буданов сообщал, что с начала полномасштабного вторжения его жена постоянно находится вместе с ним в рабочем кабинете, не работая при этом в ГУР.