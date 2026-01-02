Из ГУР - в Офис президента: что известно о Кирилле Буданове
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов идет на должность главы Офиса президента. Ожидается указ главы государства Владимира Зеленского на сайте ОП.
РБК-Украина рассказывает, что известно о Буданове, который заменит в должности Ермака.
Что известно о переходе Буданова в ОП
О том, что Зеленский предложил действующему руководителю ГУР МО возглавить Офис президента Украины, стало известно сегодня, 2 января.
"Поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал президент на своих страницах в соцсетях.
Буданов впоследствии сообщил, что принял это предложение и рассматривает его как новый уровень ответственности за безопасность и развитие государства и поблагодарил команду ГУР за совместную работу.
"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", - отметил Буданов.
В то же время официальный указ о его назначении Буданов на должность руководителя ОП пока не обнародован.
Юные годы и образование
Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. Учился в столичной школе №128, в юности занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.
В 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск и в том же году начал службу в военной разведке Украины.
В дальнейшем получал дополнительное образование: в 2022-м - в Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка, в 2023 году поступил в аспирантуру Острожской академии по специальности "Политология", а в 2024-м завершил курс "Стратегическая архитектура" в Киево-Могилянской бизнес-школе.
В 2024 году Киевская школа экономики присвоила Буданову звание почетного доктора за вклад в развитие украинской государственности и национальной безопасности.
Служба и боевой опыт
С началом российской агрессии в 2014 году Буданов участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а также в специальных операциях ГУР, в частности на территории временно оккупированного Крыма.
В 2018-2020 годах он находился на специальной работе, детали которой не разглашаются из соображений безопасности.
Карьера в разведке
В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. 5 августа 2020 года указом президента его назначили начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В 2022 году он возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и стал руководителем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Звания, награды и ранения
Буданов трижды был ранен в боях и является полным кавалером ордена "За мужество". В сентябре 2023 года Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-лейтенанта. На тот момент 37-летний начальник ГУР стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине.
8 февраля 2024 года указом президента Кириллу Буданову присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Буданов владеет несколькими иностранными языками, пользуется значительным уважением среди украинских военных и разведчиков и считается одним из самых эффективных руководителей украинской разведки за всю историю страны.
Попытки покушений
Начальник ГУР заявлял, что пережил более десяти покушений на свою жизнь и не исключает, что их количество может приближаться к двадцати.
По его словам, это является следствием активной работы украинской разведки против врага.
Личная жизнь
Кирилл Буданов женат на Марианне Будановой. В 2023 году она подверглась отравлению тяжелыми металлами через еду. Ранее Буданов сообщал, что с начала полномасштабного вторжения его жена постоянно находится вместе с ним в рабочем кабинете, не работая при этом в ГУР.
Замена главы ОП
Напомним, с февраля 2020 года Офис президента возглавлял Андрей Ермак. Однако 28 ноября он подал заявление об увольнении. Этому предшествовали сообщения НАБУ и САП о проведении обысков у Ермака.
Источники сообщали, что следственные действия велись в рамках операции "Мидас" - крупной коррупционной схемы в "Энергоатоме", организаторы которой, среди них правоохранители называют Тимура Миндича, требовали "откаты" за участие в контрактах.
После этого Владимир Зеленский начал поиск нового руководителя ОП. Президент публично озвучивал пять возможных кандидатур.
Среди них: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
В то же время глава государства сомневался, что парламент вместе с правительством смогут оперативно найти замену Федорову и Шмыгалю, поскольку в Кабмине до сих пор оставались вакантными должности министров юстиции и энергетики.
Зеленский также признавал, что роспуск Офиса президента может оказаться более простым шагом, чем назначение нового главы структуры.
Несмотря на это, поиск руководителя ОП продолжался. Уже 30 декабря президент сообщил журналистам, что окончательно определился с кандидатурой на должность руководителя своего Офиса.