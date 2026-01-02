ua en ru
Зеленский хочет обновить ГБР: поручил подготовить законопроект

Украина, Пятница 02 января 2026 15:09
Зеленский хочет обновить ГБР: поручил подготовить законопроект Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины дал поручение оперативно направить на рассмотрение украинского парламента предложения по обновлению Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении украинского лидера.

Он добавил, что ожидает наработки президентского законопроекта и его немедленного внесения в Раду уже в январе.

Напомним, в Государственном бюро расследований заявляли о проведении проверки, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".

В ГБР также отметили, что будут проводить следственные действия в отношении "М. и Б.". Очевидно, речь идет о подозреваемых Миронюке и Басове. О том, кто именно из ГБР имел с ними контакт и почему это до сих пор не выяснено, не известно.

Позже стало известно о начале внутренней проверки ГБР из-за "пленок Миндича", ведь оно заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств.

Бюро принимает во внимание обнародованные пленки НАБУ с упоминаниями о том, что якобы могло бы быть нарушение. Следователи также будут проверять информацию, которая была обнародована в медиа.

Также стало известно, что ГБР попросило разрешения у НАБУ, чтобы пообщаться с определенными участниками тех событий, для того, чтобы выяснить все обстоятельства. В частности относительно того, в каком именно разрезе говорилось о ГБР в этих пленках.

В конце ноября в ГБР раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ. Отмечается, что никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось.

О том, что нужно реформировать в ГБР и почему изменения должны касаться не только этой структуры, - читайте в материале РБК-Украина.

