"Ожидаю доклада": Зеленский анонсировал замену некоторых руководителей ОВА

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 21:15
"Ожидаю доклада": Зеленский анонсировал замену некоторых руководителей ОВА
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский фактически анонсировал замену некоторых руководителей областных военных администраций в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

Зеленский не раскрыл деталей, но отметил, что на следующей неделе стоит ждать некоторых кадровых решений. В частности речь касается глав ОВА.

"Также на следующей неделе ожидаю доклада по некоторым руководителям местных администраций, которых стоит уже заменить", - отметил он во время обращения.

Напомним, что Зеленский на фоне масштабных российских обстрелов Одесской области анонсировал увольнение командующего Воздушного командования "Юг" генерала Дмитрия Карпенко. Также в регионе будет усилено ПВО.

Добавим, что еще в начале декабря Зеленский заявил, что планирует заменить ряд руководителей ОВА. В частности изменения могут коснуться военно-гражданских администраций в Донецкой области и Одесской областной военной администрации. Тогда Зеленский также не раскрыл никаких подробностей относительно кандидатур.

Президент отметил только что без некоторых руководителей ОВА "будет непросто" и подтвердил, что дал поручение подготовить списки - их предоставят премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр Алексей Кулеба и заместитель главы Офиса президента Виктор Микита.

