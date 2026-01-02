Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 2 января, сообщил, что новым главой Главного управления разведки станет Олег Иващенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - говорится в заявлении лидера страны.
Что известно об Иващенко
Олег Иванович Иващенко имеет звание генерал-лейтенанта. Он родился 9 сентября 1969 года. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права и Киево-Могилянскую бизнес-школу.
В течение 2017-2019 годов он занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.
В марте 2022 года новый глава ГУР за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Кроме того, он имеет орден Даниила Галицкого.
26 марта 2024 года украинский президент своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 2 января, Владимир Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента Украины.
Президент страны отметил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что сейчас продолжаются все формальные процедуры по назначению нового руководителя ОП.
Позже Буданов сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента. Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.