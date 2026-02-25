В Британии начал работу первый украинский завод по производству дронов

В Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems, который производит дроны.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам Залужного, речь идет производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений", - отметил он.

Поэтому, по словам украинского посла, запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

"Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что центр инженерной экспертизы остается в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.

"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - отметил посол.

Компания Ukrspecsystems работает на рынке с 2014 года, завоевав репутацию разработчика высокоэффективных беспилотных решений. Ее визитной карточкой являются разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.