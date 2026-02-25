"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все ракеты "Фламинго", которые летели по "Воткинскому заводу" в РФ, достигли цели. Он также анонсировал больше успешных ударов по России.
Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии", - подчеркнул президент.
Он отметил, что россияне "охотятся" за производством этих ракет, и Украине пришлось долго ждать реновации линии производства из-за вражеских атак. Зеленский отметил, что количество "Фламинго" будет расти, и добавил, что оно зависит от денег и некоторых компонентов.
"Я не буду говорить, каким количеством "Фламинго" били этот раз, я хочу только сказать, что были сбития российской ПВО (наших ракет - ред.), были несбития и были четкие попадания, но самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта", - сказал президент.
Ракетный удар по "Воткинскому заводу"
Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Воткинского завода".
В этот момент совладелец компании Fire Point, производящей "Фламинго", показал кадры запуска ракет, указав в посте фразу: "Без контекста. Контекст - позже".
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.
Как стало известно, удар ракетами "Фламинго" по российскому заводу уничтожил гальвано-штамповочный цех. В частности, в его кровле зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м.