"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"

Украина, Среда 25 февраля 2026 14:22
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все ракеты "Фламинго", которые летели по "Воткинскому заводу" в РФ, достигли цели. Он также анонсировал больше успешных ударов по России.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Читайте также: Мощнее ATACMS и достанет до Москвы: что известно о новой украинской ракете FP-9 от Fire Point

"У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии", - подчеркнул президент.

&quot;Все ракеты долетели до цели&quot;: Зеленский об ударах &quot;Фламинго&quot; по заводу &quot;Искандеров&quot;

Он отметил, что россияне "охотятся" за производством этих ракет, и Украине пришлось долго ждать реновации линии производства из-за вражеских атак. Зеленский отметил, что количество "Фламинго" будет расти, и добавил, что оно зависит от денег и некоторых компонентов.

"Я не буду говорить, каким количеством "Фламинго" били этот раз, я хочу только сказать, что были сбития российской ПВО (наших ракет - ред.), были несбития и были четкие попадания, но самое главное, что все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта", - сказал президент.

Ракетный удар по "Воткинскому заводу"

Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Воткинского завода".

В этот момент совладелец компании Fire Point, производящей "Фламинго", показал кадры запуска ракет, указав в посте фразу: "Без контекста. Контекст - позже".

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.

Как стало известно, удар ракетами "Фламинго" по российскому заводу уничтожил гальвано-штамповочный цех. В частности, в его кровле зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м.

