Британия и Франция готовят миссию в Ормузском проливе, но Трамп сказал "держаться подальше"

Франция и Великобритания готовы развернуть военную миссию в Ормузском проливе с целью "защиты свободы судоходства". В то же время президент США сказал союзникам по НАТО "держаться подальше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что оборонительная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.

"Весь мир должен увидеть здесь решение", - повторил он слова французского президента Эммануэля Макрона.

Стармер добавил, что восстановление работы этого водного пути должно основываться на "длительном и реалистичном предложении.

"Мы должны принять меры, чтобы снова обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все от нас зависящее", - подчеркнул британский премьер.

Трамп говорит "держаться подальше"

Несмотря на заявления Стармера и Макрона о военной миссии по охране судоходства в Ормузском проливе, Дональд Трамп отклонил любые предложения помощи от своих союзников по НАТО.

"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе завершилась, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, разве что они хотят просто заправить свои корабли нефтью", - заявил президент США.

Трамп отметил, что союзники по НАТО "оказались ни на что не годными", когда были нужны, и назвал их "бумажным тигром".

Блокировка Ормузского пролива

Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.

Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.