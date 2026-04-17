Британия и Франция готовят миссию в Ормузском проливе, но Трамп сказал "держаться подальше"
Франция и Великобритания готовы развернуть военную миссию в Ормузском проливе с целью "защиты свободы судоходства". В то же время президент США сказал союзникам по НАТО "держаться подальше".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что оборонительная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.
"Весь мир должен увидеть здесь решение", - повторил он слова французского президента Эммануэля Макрона.
Стармер добавил, что восстановление работы этого водного пути должно основываться на "длительном и реалистичном предложении.
"Мы должны принять меры, чтобы снова обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все от нас зависящее", - подчеркнул британский премьер.
Трамп говорит "держаться подальше"
Несмотря на заявления Стармера и Макрона о военной миссии по охране судоходства в Ормузском проливе, Дональд Трамп отклонил любые предложения помощи от своих союзников по НАТО.
"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе завершилась, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, разве что они хотят просто заправить свои корабли нефтью", - заявил президент США.
Трамп отметил, что союзники по НАТО "оказались ни на что не годными", когда были нужны, и назвал их "бумажным тигром".
Блокировка Ормузского пролива
Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.
Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.
После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход.
Отметим, 15 апреля Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив. Сегодня, 17 апреля, Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане.